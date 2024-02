Cavi d'acciaio tesi tra due pali sulla strada: automobilista lancia l'allarme

E' davvero sconcertante quanto accaduto la notte del 21 febbraio, intorno alle 2, a un automobilista di Foggia, che mentre percorreva il Tratturo Camporeale, alla seconda rotonda, altezza Villa Reale, durante il tragitto non ha potuto proseguire per la presenza di un cavo d'acciaio teso tra due pali, che, di fatto, impediva il transito. Il conducente dell'auto ha immediatamente allertato la polizia e ha abbandonato la zona, atteso che, scampato il pericolo incidente, avrebbe potuto correre il rischio di un'imboscata-rapina. In piedi anche l'ipotesi che possa essersi trattato dell'azione di qualche imbecille.