Via Lucera al buio da tre anni: "Aspettiamo la tragedia?"

Salve Foggiatoday, qui siamo in via Lucera. Siamo al buio da tre anni, da quando furono fatti i lavori alla rotatoria nell'ambito del progetto dell'Orbitale. La mancanza di lampioni rende quel tratto pericoloso in caso di transito di pedoni o biciclette, oltreché difficoltoso anche l'accesso e l'uscita dalle atttività commerciali disposte su quel tratto di strada per impiegati e clienti. Dobbiamo aspettare una tragedia per ripristinare la luce? Perchè un cittadino deve subire questa incuria?