Buche choc, automobilisti costretti a manovre assurde e ad invadere l'altra corsia per evitarle

Buonasera, vorrei segnalare, come già tanti hanno fatto, la situazione che viviamo in Viale Virgilio. Sono mesi che l'asfalto si trova in queste condizioni dati gli innumerevoli lavori di scavo che sono stati fatti e mai ripristinati dalle varie ditte; in più la pioggia ha contribuito a devastare completamente il manto stradale.

La cosa più pericolosa è che le auto, su una strada a doppio senso di marcia, debbano fare manovre assurde per evitare di finire dentro queste buche invadendo la corsia opposta. Spero che qualcuno possa intervenire al più presto