L'incrocio pericoloso di via Conte Appiano: "Attraversare qui è una roulette russa"

Da molti anni gli abitanti del Quartiere Ferrovia - già costretti a vivere tra mille problemi - lamentano la pericolosità dell’incrocio tra via Conte Appiano e via Trento, così come quello tra via Conte Appiano e via Fiume.

Alla scarsa illuminazione si aggiunge l’alta velocità dei veicoli (spesso oltre i limiti urbani) che percorrono proprio via Conte Appiano, una delle arterie principali della città di Foggia. "Non di rado, in questi incroci, si è infatti assistito a gravi incidenti tra più autovetture", denunciano dal gruppo 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia'. "Ma non è finita: le strisce pedonali risultano sbiadite da anni e per tutti i pedoni - complice lo scarso senso civico di molti automobilisti - risulta un’impresa oltrepassare l’incrocio senza rischiare la propria incolumità".

I residenti del quartiere hanno più volte denunciato questo problema, sia attraverso i social network che contattando le istituzioni locali, senza però ricevere alcun tipo di riscontro: "Allo stato attuale attraversare via Conte Appiano è praticamente una roulette russa. Sarebbe gradito un intervento del Comune atto a garantire la sicurezza dei cittadini: nelle altre città, ad esempio, per risolvere queste situazioni le istituzioni installano dossi artificiali. O tanto per iniziare ridipingono le strisce pedonali sbiadite da tempo immemore", concludono.