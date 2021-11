Riscuote il reddito di cittadinanza per 11 mesi, ma l'escamotage non sfugge alla Gdf: non aveva dichiarato di possedere otto terreni

C'è anche un proprietario di otto terreni coltivati in provincia di Foggia - uliveti, vigneti e mandorleti - tra i 25 percettori del reddito di cittadinanza accertati dalle fiamme gialle di Fermo. L'uomo ha omesso di comunicare le proprie possidenze immobiliari. Pur riscuotendo regolarmente il sostegno economico statale per 11 mesi, è risultato essere proprietario dei terreni non indicati nell'autocertificazione prodotta insieme all'istanza.

Per otto volte i finanzieri hanno rilevato l'assenza del requisito della cittadinanza: i richiedenti, tutti stranieri, non possedevano al momento della presentazione dell'istanza un permesso di soggiorno idoneo per l'ottenimento del sussidio. In altri 12 casi i beneficiari non avevano il requisito della residenza, non essendo stati residenti in Italia per un periodo complessivo di 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e, in quattro occasioni, sono risultati addirittura irreperibili. Non sono mancate poi cinque ipotesi di irregolarità, riguardanti le informazioni autodichiarate relative al nucleo familiare beneficiario, come l'esattezza della sua composizione o l'attività lavorativa svolta dai suoi appartenenti.