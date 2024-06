Il Commissario Antonio D'Amore va in pensione: lascia la Questura dopo 38 anni "sempre tra la gente"

Antonio D'amore entra in polizia l'8 settembre del 1986 con il corso a Senigallia. Dopo il corso è stato assegnato al Reparto Mobile di Torino dove oltre ai servizi di ordine pubblico (stadio, scioperi, manifestazioni operaie, ecc.) è stato aggregato per il maxi processo a Palermo e la ricerca del rapimento di Cesare Casella.

Nell'agosto 1989 è stato trasferito alla polizia postale di Foggia espletando servizi di scorta ai valori postali.

A dicembre del 1993 ha vinto il concorso da sovrintendente e dopo il corso a Pescara è stato assegnato alle volanti della Questura di Foggia e qui si alterna tra turni di volante che) e ufficio denunce.

Nel 1999 viene trasferito di ufficio alla sezione Prostituzione della squadra mobile sempre a Foggia.

Dopo sei mesi chiede il trasferimento alla Divisione Anticrimine - ufficio Querele. Dopo due anni, è stato assegnato all'ufficio Minori dove ha lavorato dal 2000 al 2001. Qui trattava tutti i tipi di violenza ed è proprio in questo che capisce che quel settore è ciò che lo terrà impegnato fino alla pensione.

Poi nel 2001, sempre d'ufficio, è stato trasferito alla squadra mobile di Foggia fino alla pensione. Responsabile della 3° Sezione Reati contro la persona ed in pregiudizio dei minori, nel 2003 ha vinto il concorso da ispettore superiore e poi da sostituto commissario.

Dopo tantissimi corsi sul tema della violenza a Roma, Brescia, Spoleto, Nettuno, nel 2017 con i titoli acquisti per corsi e premiazioni a seguito di varie indagini, è stato promosso a Commissario. Il Questore Sirna gli propose di continuare ad espletare, in qualità di funzionario, addetto alla squadra mobile alla 3°Sezione.

Ad aprile ha maturato il grado di commissario capo.

Nel corso della sua lunga carriera, Antonio D'amore si è distinto per la sua illimitata bontà d'animo e generosità. Durante un'indagine, diversi anni fa, si è imbattuto nel caso di una ragazzina nigeriana di 13 anni all'interno di una struttura per minori ad Ascoli Satriano.

Da quel momento D'amore ha deciso di prendersene cura, ospitandola in un'abitazione di sua proprietà, integrandola all'interno della propria famiglia, trattandola come una figlia. Nel 2021, in piena era Covid, Antonio D'amore l'accompagna all'altare come un vero papà.

La Questura di Foggia, con il pensionamento del Commissario, perde un elemento fondamentale, un poliziotto - per sua stessa ammissione - "che non ha mai smesso di fare l'agente, mai dietro ad una scrivania ma sempre tra la gente, un aiuto della gente".