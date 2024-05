Pedofili e adescatori, sesso e ritorsioni on line che rovinano le vite di bambini e adolescenti

Insospettabili, che conducono una vita ordinaria e hanno un'età inferiore a 45 anni nel 70% dei casi: questo il profilo degli adescatori dei minori on line emerso dalle indagini condotte dal 2019 ad oggi dal National Center for Missing and Exploited Children. Sempre più spesso sfruttano i servizi di messaggistica e social networking legali che garantiscono l’anonimato, per mascherare le loro intenzioni e la loro identità, tentando di eludere le investigazioni delle forze di polizia.

Rimane emergente la minaccia legata ai casi di adescamento on line che riguardano minori di età inferiore ai 13 anni. La diffusione tra bambini e ragazzi di smartphone e tablet di ultima generazione non sfugge all’attenzione di pedofili e adescatori. Sempre più spesso, infatti, i primi contatti tra questi soggetti e le piccole vittime avvengono proprio nei luoghi deputati agli “esercizi evolutivi” di bambini e adolescenti.

I videogiochi, popolari attraverso app di gioco scaricabili su cellulari e consolle agili, diventano un luogo dove i bambini si misurano con mondi fantastici e ruoli da protagonisti, esercitandosi a crescere. I social network sono ormai la vetrina cibernetica attraverso la quale gli adolescenti della Generazione Z effettuano un necessario lavoro di sperimentazione sociale e sessuale.

Entrambi questi luoghi virtuali diventano un terreno su cui chi ha cattive intenzioni può sfruttare la necessità di esplorare in modo manipolatorio. Gli adescatori agganciano i bambini e i ragazzi sui loro spazi preferiti, mirano poi a spostarsi su app di messaggistica con crittografia end-to-end, progressivamente si avvicinano a temi sessuali e inducono la vittima a produrre e condividere immagini intime, auto prodotte, si assicurano che i cellulari non siano controllati dai genitori, incitano alla segretezza dei contatti, promettono esattamente quello che i bambini e i ragazzi vogliono, l’ultima skin del videogioco preferito o il provino per una serie televisiva.

Dall’analisi dei casi gestiti dagli uffici territoriali emerge come questa minaccia sia trasversale al genere e riguardi bambini e ragazzi con caratteristiche anche molto diverse: dai più timidi ai più spigliati, l’aggancio è facilitato dalla familiarità che i ragazzi hanno nell’interagire con soggetti sconosciuti.

La pedopornografia on line è un fenomeno in crescita, che in passato coinvolgeva soltanto gli adulti, ma che impatta sempre più sui minori, la cui naturale curiosità viene sfruttata per trasportarli in un incubo fatto di ricatti, richieste di denaro e minacce di distruggere la reputazione, diffondendo sui social immagini sessualmente esplicite, auto prodotte.

Si tratta di estorsione sessuale perpetrata anche da gruppi criminali organizzati, nei confronti di bambini e adolescenti.

Gli estorsori, fingendosi ragazze avvenenti, contattano ragazzi perlopiù tra i 15 e i 17 anni tramite i social media, inducendoli a realizzare video/immagini sessualmente espliciti, con la minaccia di diffonderli tra amici e familiari del minore, in caso di mancato pagamento di una somma in denaro.

Un altro pericolo in cui i minori rischiano di imbattersi consiste nello scambio consensuale, tra pari, di materiale volontariamente autoprodotto, il sexiting, ad esempio nell’ambito di relazioni sentimentali, che viene successivamente diffuso dalla “controparte” senza il consenso dell’altro.

Si tratta del Revenge Porn, che letteralmente significa “vendetta porno” o “vendetta pornografica”, ovvero quella pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l’ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato che lo ritrae.

Fino al 2020 questa fattispecie di reato non veniva presa in considerazione laddove le immagini sessualmente esplicite raffiguravano minori in quanto, in questi casi, venivano contestati i reati di produzione, diffusione e detenzione di immagini pedo pornografiche.

Poi ci sono gli abusi commissionati in live chat, in tempo reale, facilitati da un altro adulto presente fisicamente vicino al minore, che lo costringe a compiere atti sessuali con adulti o con altri coetanei, attraverso piattaforme dedicate. In questo modo, dietro il corrispettivo in denaro di somme piuttosto ridotte (anche 20-30 euro), si può comprare la possibilità di dirigere via webcam, in diretta, le violenze commesse su bambini che si trovano in paesi dove la normativa non tutela adeguatamente i minori.

Si tratta di un fenomeno che vede coinvolti bambini anche di età inferiore ai 12 anni. Le investigazioni in tale ambito sono complesse, in quanto il tracciamento delle transazioni finanziarie effettuate non è sufficiente a individuare con certezza il contenuto di questi scambi e dalle causali delle transazioni non è agevole capire se le operazioni siano da imputare al materiale di abusi su minori.

Un’ulteriore criticità è rappresentata dalle caratteristiche tecnico-informatiche dei circuiti nei quali avvengono i collegamenti in streaming: Skype e le altre piattaforme per le videochiamate spesso non sono in grado di fornire tracce utili all’accertamento dei contenuti scambiati tra gli utenti, in quanto si tratta di sessioni live e, come tali, non vengono registrate, rendendo quindi ardua l’identificazione sia delle vittime che degli acquirenti.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale 'Puglia' con sede a Bari, e le sezioni operative territoriali di Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia, nel corso degli ultimi 12 mesi hanno contribuito al raggiungimento di importanti risultati nella lotta contro la pedopornografia online. Sono state eseguite ben cinque arresti e denunciando 36 persone per reati di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori sulla rete.