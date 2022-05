Tribunale di Foggia: tre pedagogiste per perizie e valutazioni tecniche

Dopo una interlocuzione con il Tribunale di Foggia durata alcuni mesi, è stata ufficializzata l’inclusione dei pedagogisti nell’albo dei Ctu, Consulenti Tecnici di Ufficio. Grazie all’associazione internazionale pedagogisti educatori Ainsped nella persona del presidente pro-tempore dr. Davide Piserà, le dottoresse Sonia Cantatore, Vittoria Salice e Paola Cocco, laureate presso l’Università degli Studi di Foggia, sono state le protagoniste nel campo della pedagogia giuridica del territorio. D’ora in poi sarà possibile avvalersi delle competenze delle professioniste in materia pedagogico-giuridica, che svilupperanno opportune perizie e valutazioni tecniche per conto del distretto giudiziario territoriale, come definito dall’art. 61 del codice di procedura civile, disciplinate dalla Legge n. 205/17 commi 594-601.

Il pedagogista è un esperto che si occupa della salute della persona durante il suo intero ciclo di vita. L’ausilio di questa figura è indicata al pari di psicologi e neuropsichiatri, ad esempio, in materia di: separazioni, divorzi, affidamento o adozione, responsabilità genitoriale, valutazione del danno sul minore, convivenze di fatto, unioni civili, matrimoni, assegno familiare al minore, patrimonio tra coniugi, abusi e maltrattamenti, mobbing, stalking, analisi della testimonianza del minore testimone e/o vittima di reato, ecc. "Questo è un importante traguardo raggiunto in un territorio nel quale vi è una forte presenza di pedagogisti che non vedono l’ora di intraprendere un percorso lavorativo adeguato e coerente con i propri studi. Il metodo pedagogico sarà molto utile in tutti quei casi in cui la valutazione e la proposta sanitaria dev’essere, necessariamente, sostituita o perlomeno coadiuvata da un esperto pedagogista che sappia ben definire le strategie e la progettazione educativa da attuare in base al caso"