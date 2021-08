Sale il numero dei contagiati ricoverati a Foggia: non vaccinato l'80% dei pazienti. Nove 'immunizzati' in Malattie Infettive

Sale a 51, rispetto ai 39 della scorsa settimana, il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Di questi 43 in Malattie Infettive, sei in Rianimazione e due in Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico. Di 61 anni l’età media, di cui il 59% è rappresentato dai maschi. L’80% dei pazienti non è vaccinato. Dei 43 ospedalizzati nel reparto di Malattie Infettive nove ricoverati hanno la doppia dose, uno non ha completato il ciclo vaccinale