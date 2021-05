Si svuotano i reparti Covid dell'ospedale di San Pio: zero pazienti in terapia intensiva e malattie infettive

Zero pazienti degenti in altri reparti e zero pazienti in attesa al pronto soccorso completano il quadro di una situazione in netto miglioramento ormai da diverse settimane

Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte dell'allentamento della pressione ospedaliera anche nei reparti Covid di Casa Sollievo della Sofferenza. Zero pazienti in terapia intensiva e malattie infettive, diciotto in pneumologia e quattro in terapia semintensiva: ventidue in tutto.

Zero pazienti degenti in altri reparti e zero pazienti in attesa al pronto soccorso completano il quadro di una situazione in netto miglioramento ormai da diverse settimane. "L’ospedale sta dando il massimo per assistere tutti i pazienti. Aiutateci anche voi. Rispettiamo tutti le ormai note raccomandazioni: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e limitazione al minimo dei contatti personali".