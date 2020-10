Capitanata più sicura, telecamere in 35 comuni (che firmano il 'patto per la sicurezza'). "Miglioriamo qualità della vita"

Più della metà dei sindaci e commissari della Capitanata hanno sottoscritto il Patto per la sicurezza con la Prefettura e potranno presentare istanza per accedere ai finanziamenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza