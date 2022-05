Mafia foggiana, si pente Villani: condannato per omicidio decide di collaboratore con la giustizia

Patrizio Villani, 45enne di San Marco in Lamis vicino al clan Sinesi-Francavilla, detenuto dal dicembre 2016 poiché ritenuto uno dei due killer di Roberto Tizzano, delitto per il quale è stato condannato a 30 anni di carcere in qualità di esecutore materiale, il 10 maggio scorso avrebbe deciso di collaborare con la giustizia.

In quella occasione in un bar di via San Severo rimase ferito Roberto Bruno, amico della vittima.

Come riporta l'Ansa, il 27 maggio, nell'aula bunker di Bitonto dove è in corso il processo con rito abbreviato a carico di una quindicina dei 40 imputati accusati a vario titolo di mafia, estorsioni e usura, tra cui lo stesso Villani, nell'ambito di Decima Bis, i due pm della Dda Federico Perrone Capano e Bruna Manganelli hanno chiesto di poter ascoltare il neo collaboratore di giustizia depositando un verbale di 150 pagine.

Il Gup di Bari Antonella Carfagna ha disposto l'interrogatorio del pentito nelle prossime udienze del 3 e 24 giugno.