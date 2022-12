Passeggiata antiracket a Foggia, la 'Squadra Stato' fa visita ai negozianti: "Ci auguriamo il botto di denunce"

Passeggiata antiracket questo pomeriggio a Foggia. Tano Grasso, il prefetto Maurizio Valiante e il Questore Ferdinando Rossi hanno partecipato all'iniziativa 'Natale Antiracket' organizzata con l'associazione 'Luigi e Aurelio Luciani', alla presenza di Lazzaro D'Auria e del presidente Alessandro Zito. Hanno manifestato la loro vicinanza ai commercianti di Corso Garibaldi, nello specifico sono entrati in una farmacia, in un ristorante-bar e in un negozio di giocattoli.

"Per l'antiracket è stato un anno di tentativo di decollo e si sforzo. Qualche denuncia c'è stata, ma ci auguriamo che nel 2023 possa esserci il botto", il commento di Tano Grasso. "E' un modo per dimostrare il nostro interesse per questo settore, in relazione ai problemi che vivono" ha evidenziato il numero uno della Prefettura. "I commercianti non se l'aspettavano, questa è una strada da percorrere, è importante creare questo contatto, tenere vivo questo rapporto, perchè credo fermamente che questa realtà possa migliorare, perlopiù dalla consapevolezza della cittadinanza che si può battere la criminalità".