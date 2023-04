Pasquetta sicura, non solo autovelox ed etilometri: sulle strade del Foggiano è attivo il 'telelaser'

Non solo autovelox ed etilometro sulle principali direttrici di Capitanata: in questi giorni di festa - al fine di garantire la sicurezza sulle strade - verrà utilizzato anche il 'telelaser', un rilevatore di velocità istantanea che sfrutta il raggio laser puntato su un autoveicolo in movimento.

L'apparecchio affiancherà il 'tutor', attivo invece sulle autostrade A14 e A16, che permette di rilevare l'eccesso della velocità calcolata tenendo conto del tempo impiegato dagli automobilisti per viaggiare su un determinato tratto si strada delimitato da due portali. In provincia di Foggia, il 'telelaser' è in azione sulla Statale 655 e sulla strada statale 89-Garganica.