Esposto contro due pastori di Mattinata, scatta l'intervento della polizia locale: rimosse recinzioni e vasche d'acqua

Dopo la denuncia del pascolo abusivo, occupazione del demanio comunale (circa 40 ettari) e pericolo ‘animali vaganti’ sulle strade del Gargano, la polizia locale di Mattinata è intervenuta per rimuovere le reti in filo spinato e le vasche da bagno per l'abbeveraggio del bestiame.

A denunciare l'accaduto era stato un pastore 70enne di Mattinata attraverso un esposto inviato il 27 settembre scorso all’attenzione del procuratore e del prefetto di Foggia, e per conoscenza al Ministero dell’Interno e al comando generale dei carabinieri.

Nel mirino dell'esposto due giovani pastori, padre e figlio, che, secondo il denunciante, “da anni pascolano abusivamente sul demanio comunale - e più precisamente sulle contrade Grasso, Paratina ed Alvaro - occupando di fatto in esclusiva circa 40 ettari del territorio comunale” (leggi qui).

Le operazioni di rimessa in pristino dei terreni comunali nelle località Paratina, Alvaro e Grasso con il disgaggio delle recinzioni abusive e la contestuale rimozione di vasche per l'abbeveraggio delle greggi, sono cominciate ieri.

Così il Comune di Mattinata: "Un segnale forte ed inequivocabile da parte dell'Amministrazione comunale per restituire le necessarie condizioni di legalità a quei luoghi. Un lavoro silente e coscienzioso organizzato in una organica programmazione temporale con la forte sinergia delle istituzioni e con l'ausilio del Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale. Testimonianza concreta di un lavoro quotidiano e sistemico che prescinde dalla mera visibilità di facciata ma che offre soluzioni pragmatiche e puntuali".

