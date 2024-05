Parto trigemellare ai Riuniti: alla 32esima settimana arrivano Carmelo, Agnese e Davide

Tre in un colpo solo: parto trigemellare al Policlinico Riuniti di Foggia. Per la gioia di papà Francesco, il 7 maggio mamma Annamaria ha dato alla luce i tre piccoli Carmelo, Agnese e Davide, nati rispettivamente di 1,880, 1,610 e 1,660 chilogrammi. Per la coppia di Accadia, lei casalinga e lui autista di autobus con Metauro, si tratta del quarto nascituro con due gravidanze. La più grande ha quattro anni e si chiama Maria Francesca. La gravidanza trigemina è avvenuta alla 34esima settimana.

Era già capitato, nel gennaio 2021, di raccontare su queste colonne un parto trigemellare, alla 33esima settimana di gestazione. Umberto e Paola - una coppia di Toronto originari di Foggia - avevano già una figlia di quattro anni. Il 15 gennaio nacquero Anna Clara, Nicola e Giulia. Il 20 gennaio 2014 in tre minuti, sempre ai Riuniti, arrivarono Gaia, Greta e Gabriele. Anche in quel caso la fortunata coppia aveva già una bambina