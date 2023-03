Voglia di rivalsa al Candelaro: nel ricordo di Marcone le forze dell'ordine scendono in campo con i ragazzi del 'Sacro Cuore'

Una partita di calcio tra forze dell'ordine e i giovani della parrocchia Sacro Cuore per ricordare Franco Marcone alla vigilia dell'anniversario della sua scomparsa

Prima l'incontro in chiesa con i ragazzi dell'oratorio, alla presenza del Procuratore Capo Ludovico Vaccaro, dei fratelli Paolo e Daniela Marcone e di tutte le forze dell'ordine e poi in campo per una partita di calcio all'insegna della legalità.

L'evento 'Diritti in gioco' che si è tenuto ieri pomeriggio nella parrocchia Sacro Cuore, organizzato da Libera e dai Salesiani don Bosco, in memoria di Franco Marcone, che perse la vita il 31 marzo 1995 per mano della mafia foggiana, ha avuto anche lo scopo di portare le forze dell'ordine tra la cittadinanza, la parte buona della città che vuole crescere e migliorare.

Una partita di calcio, con squadre miste, composte da forze dell'ordine e i ragazzi dell'oratorio della parrocchia Sacro Cuore.

Portiere d'eccezione il Questore Ferdinando Rossi che ha voluto prendere parte all'evento sportivo per lanciare un segnale di vicinanza ai cittadini foggiani.