Profughi partiti per Troia, l'autobus del Comune ce l'ha fatta: in cerca di pace hanno tutti il volto rassegnato

Tutta la comunità troiana è in gran fermento. “Tutto è pronto per l’accoglienza” dichiara il sindaco, Leonardo Cavalieri “l'’Ostello del Cammino è stato allestito di tutto. Una volta qui troveranno almeno la serenità negata dalle bombe e dalla guerra”

E' in partenza per Troia l'autobus che nella giornata di domani accompagnerà in autobus i profughi ucraini, donne e bambini, in fuga dalla guerra e dall'invasione russa. Questa mattina, dopo un lungo viaggio durato 25 ore, il bus del Comune è arrivato a Medyka in Polonia, piccolo centro rurale di circa 5mila abitanti al confine con l’Ucraina, dove è stato allestito uno degli hot-spot per l’accoglienza dei profughi.

Al campo, i delegati per il programma trasporto profughi del Comune di Troia, Urbano Di Pierro ed Emilio Curiale, accolti dai volontari dell’Anas Italia (Associazione Nazionale Azione Sociale), sono stati messi in contatto con una volontaria ucraina che ha accompagnato i profughi da Leopoli a Medyka.

"Il campo è ben organizzato, e tutto si svolge sotto la supervisione della polizia polacca" racconta Urbano Di Pierro "Nel punto di primo soccorso vengono offerti pasti e bevande calde. Subito dopo, i volontari che hanno un elenco nominale degli ucraini che arrivano, li accompagna agli autobus. E' un flusso continuo di gente, soprattutto donne, bambini, ragazze, pochi i ragazzi. Tutti col volto rassegnato".