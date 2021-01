L'inciviltà regna sovrana nel Parco Atleti Olimpici: quattro panchine distrutte in pochi giorni:" Quanta rabbia"

"Inciviltà che galoppa, che rabbia per questi gesti impuniti", è il commento di una residente di via Monsignor Farina, nel mostrare le condizioni in cui versa il parco della zona.

Si chiama "Parco Atleti Olimpici e azzurri d'Italia", ma di olimpico c'è ben poco. L'area di via Monsignor Farina è una delle tante nel comune di Foggia a essere preda del vandalismo più becero. Nel giro di tre giorni ben quattro panchine sono state distrutte.

Il tutto si somma al consueto abbandono dei rifiuti da parte di alcuni frequentatori del parco sprovvisti del minimo senso del decoro.