Parcheggiatori abusivi pizzicati al parcheggio La Maddalena: dopo un esposto scatta il Daspo Urbano

Un esposto e alcuni reclami hanno fatto scattare l’intervento della Polizia Locale, ieri sera, al parcheggio La Maddalena, in centro a Foggia. I cittadini segnalavano la presenza di parcheggiatori abusivi che, in qualche circostanza, avrebbero preteso denaro anche con prepotenza.

Sul posto, il coordinatore della viabilità, Stefano Berardino, ha inviato una pattuglia. All’arrivo degli agenti, intorno alle 20, un paio di soggetti si sarebbero dileguati, ma uno è stato fermato. L’uomo, inizialmente, si rifiutava di mostrare i documenti, ma dopo qualche resistenza è stato identificato e multato ai sensi dell’articolo 7 comma 15 bis del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa di quasi 800 euro per coloro che esercitano senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore. In più, è scattato il cosiddetto Daspo Urbano, un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona.

Il problema dei parcheggiatori abusivi, fanno sapere dal Comando della Polizia Locale, è costantemente monitorato, ma nonostante siano partite anche un paio denunce, incuranti delle conseguenze dettate dalla normativa applicata in questi casi, spesso tornano al loro posto.