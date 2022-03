Parcheggi selvaggi in piazza Cesare Battisti: auto in sosta (vietata) ai piedi del 'Giordano'

Il video, girato all'1.30 della notte tra sabato e domenica 26 e 27 marzo, dimostra come nel fine settimana l'area, pedonale e interdetta al traffico veicolare, si trasforma in un vero e proprio parcheggio, con mezzi in sosta su tutta la piazza e anche a ridosso del teatro comunale | LE IMMAGINI