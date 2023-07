Protesta dal 'Quartiere Ferrovia': "Non pagheremo il parcheggio"

Dalle parti del Quartiere Ferrovia - dove degrado e illegalità regnano sovrane nonostante gli innumerevoli blitz e controlli delle forze dell'ordine - ai residenti riuniti nella sigla 'Amici del Viale', l'associazione che da anni si batte e combatte per la rinascita della zona della Stazione, denunciando situazione di illegalità oramai di carattere endemico, annunciano che fino a quando non si verificheranno significativi miglioramenti delle condizioni in cui versa l'area, una volta sede del 'Salotto' della città, non pagheranno la sosta tariffata, attiva nuovamente dalla giornata di ieri 18 luglio.

Gli attivisti e soci dell'Aps non mancano di ricordare i rincari sui parcheggi. Non solo, denunciano "l’incapacità da parte dell’amministrazione comunale di garantire il parcheggio ai residenti, non avendo mai agito concretamente per debellare il business illegale dei taxi abusivi che stazionano per le strade del quartiere e la presenza di autovetture sprovviste di regolare assicurazione e revisione".