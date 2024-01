L'altra beffa della sosta in città: "Ecco cosa mi è successo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salve Foggiatoday, ho deciso di scrivervi per raccontarvi la mia disavventura del 20 gennaio sempre con Gps (Global Parking Solutions).

Avevo parcheggiato su via Matteotti e volevo pagare in contanti tramite apposita colonnina ad angolo con via Pestalozzi. Ho letto che il minimo era 0.60 centesimi di euro e così ho scelto di inserire 0.70 centesimi, ma il parchimetro mi informava che l’importo era insufficiente.

Spero che questa sia una svista e non un inutile tentativo di obbligare i cittadini a pagare l’ora piena.