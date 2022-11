Foggia festeggia le forze armate. Il Questore dopo l'ennesimo omicidio: "Risponderemo colpo su colpo"

In tutta Italia si festeggia il giorno di unità nazionale. A Foggia, come ogni anno, la parata delle forze armate si è tenuta in piazza Italia. A poche ore dall'ennesimo omicidio tra la gente, la città di Foggia deve fare i conti con una delinquenza spregiudicata che mette a rischio la cittadinanza. Nemmeno il tempo di festeggiare l'arresto di 17 persone ritenute responsabili degli assalti ai portavalori in tutta Italia, che si è subito ricaduti nel baratro. Tuttavia, il questore fa sapere che la 'Squadra Stato' risponderà colpo su colpo.