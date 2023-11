Operaio di Deliceto trovato morto in casa: omicidio o incidente domestico le ipotesi

Si chiamava Paolo Troccola, 57enne classe '66 originario di Deliceto, l'operaio trovato senza vita ieri sera 9 novembre in un appartamento di Niviano di Rivergaro nel Piacentino. A fare la scoperta è stato un collega che abitava con lui. La vittima era a terra riversa in una pozza di sangue. Quando i medici sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Come riportano i colleghi del quotidiano IlPiacenza, da una prima iniziale ipotesi potrebbe essere morto dissanguato dopo essere finito contro una porta in vetro, alcuni frammenti gli avrebbero procurato un taglio alla carotide risultato poi fatale in pochi minuti.

Il quotidiano d'informazione on line di Piacenza e provincia, riporta anche che il collega che era in casa con lui non si sarebbe accorto di quanto accaduto in un'altra stanza rispetto a quella nella quale si trovava. Ad accorgersi della tragedia sarebbe stata un terzo operaio al suo rientro a casa.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Piacenza e Rivergaro, coordinati dalla Procura. Le indagini si si stanno concentrando sulla doppia ipotesi: incidente domestico e omicidio.

Nelle prossime ore sul corpo della vittima sarà effettuata l'autopsia che chiarirà le cause della morte, contestualmente i carabinieri della scientifica hanno anche eseguito rilievi tecnici nell'appartamento e gli investigatori ascoltato i due colleghi della vittima.

I tre operai foggiani vivevano in un appartamento a NIviano.