Schiera di camper e panni stesi davanti al santuario di San Nazario: pugno duro del sindaco

Ci è voluta un'ordinanza sindacale, la numero 18 del 26 giugno 'Misure di tutela ambientale e del decoro di San Nazario, delle aree circostanti, inclusi il sagrato della Chiesa e il torrente Caldoli' per ripristinare il decoro urbano e l'ordine pubblico del santuario di San Nazario. A firmarla è stato il nuovo sindaco di Poggio Imperiale Alessandro Liggieri.

A buon intenditore poche parole: le immagini dei camper in sosta sul sagrato e dei panni stesi tra i rami degli alberi, non sono passati inosservati. Anzi, il primo cittadino, ha riportato la situazione alla normalità vietando la sosta delle roulotte nelle aree circostanti. Inoltre, ha proibito di utilizzare il sagrato per attività domestiche: stendere i panni, cucinare, o altre forme di abitazione temporanea.

Un passaggio è riservato al rischio inquinamento delle acque del torrente Caldoli, dove è proibito sversare qualsiasi tipo di rifiuto o sostanza inquinante. Inevitabilmente anche l'abbandono dei rifiuti verrà punito.

Altrimenti si rischiano sanzioni da 300 a 2000 euro, da 200 a 1500 euro, da 500 a tremila euro. Si corre il rischio di essere denunciati anche per gravi violazioni ambientali

Delle circostanze verificatesi nei giorni scorsi è stato informato anche il Prefetto di Foggia: "Va bene ospitare le carovane dei nomadi, ma il sagrato della Chiesa non è un luogo per stendere panni o bivaccare, è un luogo sacro che merita il massimo rispetto. Così come non è possibile utilizzare il torrente Caldoli per lavare i propri indumenti riversando detersivi e saponi inquinanti nelle acque del torrente" il commento di Liggieri.

A San Nazario la situazione è tornata alla normalità. "Ringrazio il personale della Stazione dei Carabinieri di Poggio Imperiale per il pronto intervento. E ringrazio voi cittadini di Poggio Imperiale per le segnalazioni che mi avete fatto arrivare tempestivamente. Ovviamente continueremo a monitorare costantemente lo stato del Santuario cercando, in collaborazione con la Prefettura di Foggia, la Curia di San Severo, la parrocchia di Poggio Imperiale e l'Asp Zaccagnino di trovare le giuste misure e soluzioni per dare il miglior decoro e lustro all'intero sito, compreso la sorgente del Caldoli" l'aggiornamento del sindaco.