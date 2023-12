Follia in via Lanza: panchine divelte e paletti presi a calci nella notte di Natale

Panchine divelte, calci ai paletti del gas e fiori estirpati dai vasi di un bar. È stato immortalato dalle telecamere l’uomo che nella notte del 25 dicembre ha dato in escandescenza in via Lanza, a Foggia.

È successo alle 3.15 circa. È entrato nell’isola pedonale a bordo della sua auto e, una volta sceso dal veicolo, ha sfogato la sua rabbia sugli arredi urbani, ribaltando alcune panchine e sradicando le piante.

L’uomo, poi, si è accanito contro i paletti, sferrando calci fino a cadere a terra. Gli agenti della Squadra Anti Degrado della Polizia Locale, dopo accurate indagini, sono risaliti all’autore del gesto.

Sono state fondamentali le immagini della videosorveglianza, proprio come nel caso dei ciclamini estirpati davanti alla stazione da tre minorenni, ma anche la collaborazione di alcuni cittadini. Nei confronti del responsabile degli atti vandalici sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge.