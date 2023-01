Installa una panchina rossa simbolo contro la violenza sulle donne, ma gli viene rubata: "Sono schifato"

Francesco, da circa 3 anni, cura un canale youtube che parla di agricoltura. A novembre 2022, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sfruttando le visualizzazioni del canale, installò una panchina rossa nel suo uliveto nelle campagne di Lucera. Ma a qualcuno quella panchina rossa piaceva così tanto che ha pensato di rubarla.

"Non so se essere schifato o vergognarmi per questa storia", così commenta questa vicenda Paoletti che, non si spiega come si possa anche solo pensare di rubare un simbolo del genere. Nonostante tutto, Paoletti spera che chi abbia compiuto questo gesto, possa pentirsi e riportare la panchina laddove era stata posata.