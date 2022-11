Tragedia sfiorata in via Calvanese: vento spazza via gazebo dall'ottavo piano, palo si conficca nel parabrezza di un'auto

Dopo il palo della luce crollato al suolo in Benedetto Croce, il vento forte, che per tutta la giornata di ieri ha sferzato Foggia, ha causato altri danni tra grossi rami di alberi caduti e suppelletili volate via. Poteva avere conseguenze ben più gravi, invece, quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, in via Calvanese, dove il vento ha spazzato via un gazebo situato su un terrazzo all'ottavo piano di un condominio. Precipitando al suolo, uno dei pali in metallo a sostegno della struttura si è conficcato in un'autovettura parcheggiata: sfondato il parabrezza, sul lato guida. Fortunatamente l'episodio non conta vittime nè feriti, ma solo danni materiale all'auto colpita. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per bonificare e mettere in sicurezza la zona.