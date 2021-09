Allevatori e agricoltori dimenticati, Telecom avvisata ma i pali pericolanti sono ancora lì. Aziende danneggiate: "Camion non possono passare"

Nonostante le segnalazioni inoltrate alla Telecom anche dal comando della polizia locale di Lesina attraverso due pec, la problematica dei pali pericolanti sull’unica strada che porta ad alcune aziende agricole del posto, nell’area del canale Acquarotta e di Bosco Iisola, non è stata ancora risolta.

Da alcuni giorni allevatori e agricoltori della zona lamentano la situazione di pericolo, d’intralcio ai mezzi pesanti, impossibilitati, quindi, a transitare. Da un momento all’altro quei pali potrebbero venir giù. L’incolumità degli automobilisti è a rischio.

I fili che li sorreggono sono così bassi che se la situazione dovesse peggiorare anche le auto rischierebbero di non potervi più passare. Peraltro, in una giornata come quella di oggi caratterizzata da forti raffiche di vento, c'è il concreto rischio che da un momento all'altro possano venir giù..

Il timore è che le cose vadano per le lunghe, tant’è che una situazione analoga si sarebbe protratta per circa un mese: “Prima che qualcuno si faccia male qualcuno intervenga” tuonano allevatori e agricoltori. “Ne va dell’incolumità delle persone, del sostentamento delle aziende, dell’impraticabilità dell’arteria” concludono

Nel Sud sempre più relegato ai margini, un intervento celere da parte della Telecom restituirebbe alla zona un’immagine più dignitosa rispetto a quella che al momento somiglia molto più a una strada di un territorio in guerra. Oltretutto, bisogna scongiurare il pericolo di una tragedia. "Fate presto".