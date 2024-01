La beffa del parcheggio di minimo un'ora senza ricevere il resto

Salve Foggiatoday, mi sono recato a 'La Maddalena' per parcheggiare l'auto in quanto avrei dovuto fare un servizio che mi avrebbe portato via una quindicina di minuti. Con me non avevo soldi spiccioli, ma il taglio della moneta di due euro.

Non potendo pagare di meno e siccome bisogna obbligatoriamente pagare per una sosta di minimo un'ora (zona rossa), ho inserito la 2 euro per un'ora di sosta, senza che però la macchinetta mi abbia fornito il resto. Ditemi un po', come funziona questa storia.