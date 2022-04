Condanna D'Angelo, il padre di Roberta fuori dal Tribunale: “Mi batterò fino alla fine”

Condannato a 23 anni e 8 mesi di reclusione il 37enne Francesco D’Angelo, reo confesso per il femminicidio dell’ex fidanzata Roberta Perillo, avvenuto a San Severo, nel luglio del 2019. Quest’oggi, in Corte d’Assise, la lettura del dispositivo di condanna (qui i dettagli). “Per noi non è stata una gioia”, commenta a caldo Giuseppe Perillo, il papà di Roberta. “Abbiamo perso nostra figlia, per noi non c'era storia sulla pena per il fatto commesso. Il giudice ha ritenuto dargli quasi 24 anni, speriamo che li faccia tutti”, aggiunge.

“Io non auguro a nessuno quello che è successo a noi. In questi due anni abbiamo combattuto per la giustizia e quindi speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Altrimenti - assicura - continueremo: mi batterò fino all’ultimo”.

“Quando verranno rese note le motivazioni della sentenza - puntualizza il legale della famiglia Perillo, l’avvocato Guido De Rossi - verificheremo i motivi dell’esclusione dell’aggravante relativa all'omicidio nei confronti di una persona con cui si ha una relazione affettiva; esclusione che ha consentito all’imputato di usufruire di una riduzione di pena che ha poi portato la pena a 23 anni e 8 mesi. Questo mi fa capire - aggiunge - che si era partiti da pena base verosimilmente più alta, pari a 30 anni, tutto sommato adeguata se si considera il riconoscimento del parziale vizio di mente, che noi abbiamo sempre contestato. Ci auguriamo che pm o procura generale possano impugnare il capo della sentenza relativo a tale esclusione. Per il resto, non possiamo certo dire che è una pena tenue: è un messaggio forte e importante”, conclude. Attende la lettura delle motivazioni, invece, l’avvocato Roberto De Rossi, altro patrono di parte civile, con la collega Consiglia Sponsano | IL VIDEO

Copyright 2022 Citynews