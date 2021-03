Ostie trafugate da gruppi satanici e rivendute, la denuncia di Pelvi: "Girano per le parrocchie"

La denuncia shock del vescovo di Foggia al termine della messa della Madonna dei Sette Veli: "Non solo ci nutriamo, ma dobbiamo custodire il sacramento, anche noi sacerdoti in modo particolare siamo diventati superficiali, dobbiamo sentirci in colpa se non custodiamo con dignità e riverenza la Santa Eucaristia"