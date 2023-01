La Commissione Antimafia resta a Orta Nova: altri tre mesi per scartabellare tutti gli atti

Prorogato di altri tre mesi il lavoro della commissione di accesso agli atti al Comune di Orta Nova.

E’ quanto stabilito dalla prefettura di Foggia che, lo scorso 13 ottobre, aveva deciso di insediare il gruppo di lavoro, su delega del Ministro dell’Interno, per svolgere “accertamenti mirati ed approfonditi volti a verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare, tali da determinare un’alterazione del processo di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidata”.

Il lavoro della commissione - composta dalla dott.ssa Angela Barbato, viceprefetto aggiunto presso la Prefettura di Foggia, dal dott. Vincenzo Centoletti, dirigente della Polizia Anticrimine presso la questura di Foggia, e dal S. Ten. Domenico Musto, comandante della terza sezione Nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Foggia, opererà quindi per altri tre mesi.

Tale decisione avvenne a seguito dei gravissimi episodi di cronaca avvenuti tra settembre e ottobre nel comune di Cinque Reali Siti, dove si verificarono con due efferati omicidi, cui seguirono le polemiche per la proclamazione del lutto cittadino per il figlio del boss (leggi qui i dettagli). Secondo indiscrezioni, tra gli atti all’attenzione della commissione ci sarebbero anche i documenti relativi all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, alcune pratiche per la concessione delle residenze ai cittadini stranieri e l’abusivismo commerciale.