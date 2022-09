Omicidio Gaeta, lo strazio dei familiari: "Nostro figlio ucciso vigliaccamente e senza motivo"

"Nostro figlio ucciso vigliaccamente e senza motivo". Così i familiari di Andrea Gaeta, 20enne di Orta Nova ucciso con due colpi di pistola in un agguato in via Saragat. Le loro parole arrivano per il tramite del difensore Michele Sodrio (nella foto in basso), che commenta anche il fermo del principale indiziato da parte dei carabinieri del comando provinciale, un 26enne del posto: "Non c'è alcun regolamento di conti, nè tanto meno questo delitto nasce in ambienti di criminalità comune o organizzata. Andrea è stato vittima di una furia omicida insensata e bestiale", spiega.

"Prima del delitto non c'è stata alcuna rissa e nulla poteva far presagire quello che è accaduto", precisa il legale. "Leggo come tutti voi di una contestazione per omicidio con futili motivi, ma sono certo che in questo caso c'è anche premeditazione, perchè l'assassino è andato a prendere una pistola, è uscito per le vie di Orta Nova in cerca di Andrea e quando lo ha trovato non gli ha lasciato scampo. Non è stato certo un gesto istintivo o immediato. Sappiamo che sono state raccolte prove a dir poco schiaccianti a carico del fermato. Faccio solo un appello al Pubblico Ministero, affinchè il corpo di Andrea sia restituito al più presto ai suoi familiari, che stanno vivendo l'ulteriore strazio di non potergli dare immediata sepoltura", conclude.