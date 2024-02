La Dia colpisce pregiudicato di Orta Nova: confiscati beni per oltre 2 milioni di euro

Confiscati beni per oltre 2 milioni di euro ad un noto pregiudicato di Orta Nova (di cui la Dda della Procura della Repubblica di Bari ha omesso di indicare il nome). La Direzione Investigativa Antimafia e il Comando provinciale carabinieri di Foggia hanno dato esecuzione al decreto di confisca di primo grado emesso dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione, a carico di un pregiudicato ortese.

Le indagini, portate avanti dalla Dia e dai carabinieri sotto l’egida della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno consentito di dimostrare che il destinatario del provvedimento - soggetto socialmente pericoloso in quanto già condannato per riciclaggio, ricettazione, fatturazioni per operazioni inesistenti, insolvenza fraudolenta, violazione delle norme sul lavoro, omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali - aveva accumulato un patrimonio di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco, per cui è stata ritenuta fondata l’ipotesi che detto patrimonio potesse essere il frutto dell’impiego di proventi di attività delittuose.

La misura ha riguardato 7 società di autotrasporto, formalmente intestate a prestanome ma riconducibili al pluripregiudicato, 15 immobili, altri beni e rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in 2,2 milioni di euro. “Il risultato – spiegano dalla Direzione Investigativa Antimafia - si inquadra nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti criminali, agendo così anche a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale”.