Maxi-evasione nel business da 40 milioni dei pneumatici online: assolto l'imprenditore Vincenzo Maffione

Assolto nel merito “per non aver commesso il fatto”.

E’ quanto stabilito dal gup Lorenzo Barracco, del Tribunale di Velletri, nei confronti dell’imprenditore Vincenzo Maffione, 36enne di Orta Nova, accusato per questa causa di omessa dichiarazione di Iva e occultamento di scritture contabili.

Per la magistratura laziale, l’imprenditore di Orta Nova aveva ordito una maxi-frode internazionale attraverso il business della vendita online di pneumatici, omettendo di versare l’iva per 47 milioni di euro (7 milioni quelli contestati dalla Procura di Velletri).

“Questa assoluzione è il primo passo per riaffermare la liceità dell’attività imprenditoriale di Vincenzo Maffione, che si è svolta nel pieno rispetto della libertà di stabilimento sancita dai principi dell’Unione Europea, contrariamente a quella che è l’ipotesi accusatoria”, commenta a FoggiaToday l’avvocato Francesco Paolo De Sanctis.

“Ora possiamo affrontare con maggiore serenità anche il processo, ormai ai nastri di partenza, che vede il mio assistito imputato davanti al Tribunale di Foggia”.

L’operazione di Velletri, infatti, ha aperto la strada a quella foggiana, nella quale viene contestata l’associazione a delinquere, in concorso con ad altre 4 persone, finalizzata alla frode fiscale sempre in materia di vendita online di pneumatici. “Proprio perché una inchiesta è figlia dell’altra, questa prima assoluzione in abbreviato è per noi fondamentale, perché si è iniziato a dimostrare l’insussistenza di elementi che possano far ritenere il mio assistito amministratore di fatto di altre società”, conclude il legale.