Assalto alle Poste di Orta Nova, fanno esplodere l'Atm poi si danno alla fuga

Ennesimo assalto a un ufficio postale in provincia di Foggia. L'ultimo, in ordine di tempo, si è consumato nelle prime ore di questa mattina, a Orta Nova. Intorno alle 4.30 ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat Atm dell'ufficio postale in viale 2 Giugno. Tuttavia, il colpo non sarebbe riuscito. I malviventi si sono dati alla fuga all'arrivo dei carabinieri.

Non è il primo episodio che si verifica nei Cinque reali siti. Lo scorso 6 dicembre ignoti fecero esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Stornarella per poi scappare con i contanti.