Blitz della Finanza a Orta Nova: frode sui carburanti, 11 arresti

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia stanno eseguendo, dalle prime ore del mattino, 13 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminoso dedito alle frodi sui prodotti petroliferi con base in Orta Nova.

In particolare, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini, 7 misure cautelari in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2 obblighi di firma ed il sequestro di beni mobili, immobili e valori per oltre 5 milioni di euro.

Nei confronti di un deposito commerciale di prodotti petroliferi è stata disposta la sospensione della licenza di esercizio per il commercio di gasolio. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso nel corso della mattinata.