Uomo armato di pistola irrompe negli uffici delle 'Poste'

Irrompe nell'ufficio postale e, arma in pugno, minaccia i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. E' successo questa mattina, a Ordona, dove un rapinatore - solo, a volto coperto e armato di pistola - ha tentato di rapinare l'istituto di via Del Bosco. Qualcosa, però, non è andato secondo i piani e il malvivente è stato costretto a fuggire a mani vuote. Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso e acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza.