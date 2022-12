Danneggia le vetrina dell'attività del figlio, poi esplode una fucilata in aria: panico ad Ordona

Prima danneggia le vetrina dell'attività del figlio, colpendola con il calcio di un fucile; poi - raggiunto il retro della bottega - esplode un colpo in aria che solo per un caso fortuito non ha causato danni a cose e persone.

A seminare il panico, questo pomeriggio, in pieno centro, ad Ordona, è stato un ultraottantenne del posto che è stato subito bloccato dai carabinieri, che hanno disarmato l'uomo e lo hanno condotto prima in caserma e poi in pronto soccorso dove, non si esclude, potrebbe essere sottoposto ad accertamenti sanitari. La posizione dell'anziano sarà poi valutata dagli inquirenti che dovranno capire cosa abbia scatenato la rabbia incontrollata dell'anziano e accertare la provenienza dell'arma. Secondo indiscrezioni, alla base del gesto ci sarebbero screzi per motivi economici.