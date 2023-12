Delinquenti nella rete dell'Alto Impatto: controlli, ordini di carcerazione e avvisi orali a Manfredonia

Non si arrestano i servizi interforze ad 'Alto Impatto' da parte della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza con unità cinofile, finalizzati a massimizzare l’azione di prevenzione delle attività delittuose ed il contrasto ad ogni forma di illegalità.

L’ultima attività è stata effettuata a Manfredonia nelle più importanti vie di accesso alla città, nelle aree periferiche e residenziali. I controlli - che hanno consentito di sottoporre a controllo oltre 200 persone e 85 veicoli, nonché contestare diverse violazioni al codice della strada - sono stati estesi ad alcuni locali pubblici per verificare che non fossero luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, circostanza che in passato ha determinato l’applicazione della misura della sospensione della licenza amministrativa disposta dal Questore.

Nell’ambito delle più ampie attività dirette ad assicurare la legalità sul territorio comunale e a reprimere condotte delittuose, i poliziotti del commissariato locale hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione, emessi dall’Autorità Giudiziaria, a carico di soggetti già destinatari di provvedimenti definitivi di condanna.

Nello specifico, è stato eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 25enne del posto che nel corso degli anni, in più occasioni, si è reso responsabile della commissione di reati predatori (furto, ricettazione e rapina). Nei suoi confronti sono state emanate diverse sentenze di condanna, l’ultima della quale ha disposto l’applicazione della pena di oltre quattro anni di reclusione.

L’altro ordine di carcerazione ha riguardato un uomo di 40 anni responsabile della commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio. Di seguito alla sentenza di condanna emessa, il soggetto dovrà scontare circa un anno di reclusione.

Nel corso del servizio, inoltre, sono state eseguite due misure di prevenzione dell’avviso orale, emesse dal Questore di Foggia, a carico di due soggetti gravati da precedenti di Polizia. L’analisi approfondita dei profili dei predetti, effettuata dal personale della Divisione Anticrimine, infatti, ha fatto emergere condizioni tali da ritenerli socialmente pericolosi perché inclusi fra le persone che “vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, nonché fra coloro che “sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo… la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

I servizi interforze di controllo straordinario del territorio e ad “Alto Impatto” continueranno ad essere svolti senza soluzione di continuità in Foggia e provincia.