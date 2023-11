L'Ordine dei veterinari foggiani sulla morte di Marley: "Aveva riportato gravi lesioni neurologiche"

Il cane coinvolto nell'incendio dell'abitazione di via Poggio Imperiale "è deceduto per la gravità delle lesioni neurologiche riportate e non per la mancata assistenza di medici veterinari in città". E' quanto precisa il presidente dell'Ordine dei Medici Veterinario della provincia di Foggia, Antonio Iannacci, in riferimento all'episodio avvenuto lo scorso sabato pomeriggio a Foggia e alle sue conseguenze, ovvero il decesso dell'animale. "Il cane coinvolto nell'incendio - puntualizza Iannacci - è stato inizialmente soccorso dai vigili del fuoco e da personale del 118 giunto sul posto. Allertato dai carabinieri, è intervenuto il dirigente veterinario dell'Asl reperibile".

"Constatata la gravità della situazione, il cane è stato portato presso l'ambulatorio veterinario, dove sono state praticate le cure del caso. Trattandosi di un cane di proprietà, le cure sono state affidate ad un libero professionista che si è reso prontamente disponibile. Quest'ultimo dopo aver stabilizzato l'animale, ha consigliato ai proprietari di recarsi in un ospedale veterinario specializzato per cure neurologiche, vista la gravità delle condizioni cliniche dell'animale".

Il giorno seguente, infatti, l'animale è stato portato dai proprietari in un ospedale veterinario a Bari, dove è deceduto lunedì pomeriggio "per gravità delle lesioni neurologiche riportate e non per la mancata assistenza di medici veterinari in città. Riteniamo doverose tali precisazioni - conclude Iannacci - a tutela della categoria professionale che viene continuamente screditata da gente priva di competenze medico-veterinarie, anche quando gli interventi sono puntatali e tempestivi".