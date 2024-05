Ipotesi di pericolo crollo della palazzina di via Spalato: ordinato lo sgombero al civico 17

Per effetto dello stato di pericolo accertato dal tecnico comunale intervenuto sul luogo del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale, con ordinanza sindacale, la sindaca di Foggia ha ordinato lo sgombero cautelativo e l’inibizione all’accesso ai proprietari ed alle persone a qualsiasi titolo, che occupano gli immobili dei locali di via Spalato n. 17, fino al perdurare della situazione di pericolo.

nel corso della riunione di insediamento del Coc attivato ieri, è intervenuto il direttore del cantiere edile nel quale è stato rinvenuto l’ordigno, il quale evidenziava una ipotesi di pericolo di crollo della palazzina adiacente il cantiere stesso.

Il tecnico comunale, verificato lo stato dei luoghi, ha confermato che la palazzina presenterebbe gravi criticità per mancanza di puntellature e di idonea messa in sicurezza, e per questo ha ordinato lo sgombero 'ad horas', come da verbale agli atti d’ufficio.

La decisione è stata presa al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.