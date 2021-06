Temperature proibitive, scatta l'ordinanza di Emiliano a tutela dei lavoratori: "Vietate le attività dalle 12.30 alle 16, se esposti al sole"

"Vietato lavorare dalle 12.30 alle 16, in condizioni di esposizione prolungata al Sole". Pronta l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a tutela di tutti i lavorati.

Si tratta dell'ordinanza n.182, emanata con carattere di urgenza, per motivi di igiene e sanita? pubblica, dopo la tragedia che ieri ha colpito un bracciante 27enne nel Brindisino, morto di fatica e il caldo. L’ordinanza dispone che "è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio riferita a 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12:00, segnali un livello di rischio 'Alto'".



Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato). L'ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta ufficiale dei decretie delle ordinanze del presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni pugliesi.



