Monopattini a tutta birra in villa, stop del sindaco di Lucera: “Seria fonte di pericolo”

In vigore l’ordinanza che istituisce il divieto permanente di accesso e circolazione anche per le bici a propulsione elettrica o a pedalata assistita. I cittadini ora chiedono controlli affinché venga rispettata

Stop ai monopattini e alle bici a pedalata assistita nella Villa Comunale di Lucera. Il sindaco Giuseppe Pitta, accogliendo le rimostranze dei cittadini esasperati e preoccupati per la propria incolumità, con l’ordinanza n. 27 del 23 luglio, ha istituito, all’interno della Villa Comunale, il divieto permanente di accesso e di circolazione dei velocipedi a propulsione elettrica o a pedalata assistita, dei monopattini elettrici e di qualunque mezzo se non ad esclusiva propulsione muscolare.

Possono entrare le classiche bici e gli eventuali mezzi delle forze dell’ordine e dei disabili.

In caso di violazione, sono previste multe fino a 500 euro.

L’atto “dimostra la nostra attenzione rispetto alle problematiche che, in tal senso, ci sono state segnalate dalla cittadinanza - ha scritto Pitta annunciando l’ordinanza - Non di rado, infatti, l’uso improprio di bici e monopattini elettrici può costituire una seria fonte di pericolo per tutti coloro i quali passeggiano all’interno della Villa Comunale e che certamente non devono continuare a temere per la propria incolumità a causa delle velocità elevate che questo tipo di mezzi possono raggiungere. Invito, quindi, alla scrupolosa osservanza di questa ordinanza e, al contempo, a moderare la velocità nell’utilizzazione di bici e monopattini elettrici in tutte le strade cittadine”.

I cittadini avevano segnalato una situazione ormai “fuori controllo” nella villa, dove i monopattini sfrecciavano a tutta velocità tra la gente.

Hanno apprezzato l’iniziativa del sindaco ma chiedono, ora, maggiori controlli per il rispetto dell’ordinanza e un’ulteriore stretta per le bici a propulsione muscolare.