Niente 'discoteca a cielo aperto' alla Vigilia: vietati dj set e alcol da asporto

Arriva la stretta per gli aperitivi della Vigilia a Foggia, la prima dell’amministrazione comunale targata Episcopo: niente Dj set, ma solo “melodie natalizie di sottofondo”, e stop all’alcol da asporto.

Oggi la sindaca ha firmato l’ordinanza sindacale recante le misure per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, valida sia il 24 dicembre che il 31 dicembre, giornate di festa in cui ormai da tradizione la città si riempie di gente.

In sette pagine si indugia in più punti sulle abitudini consolidate negli ultimi anni, anche sulla scorta di quanto riferito dal Comando di Polizia Locale. In premessa, si fa dunque riferimento all’esperienza maturata, in particolare, il 24 dicembre 2022, solo l’anno scorso, quando il Comune di Foggia era gestito dalla commissione straordinaria: “A partire dalla tarda mattinata e fino a pomeriggio inoltrato, si è registrata la trasformazione del centro cittadino in una vera e propria 'discoteca a cielo aperto', con migliaia di giovani che, per il probabile consumo di sostanze alcoliche, hanno tenuto comportamenti pericolosi per sé e per gli altri”.

Quei comportamenti, stando a quanto si attesta nel provvedimento, che dipinge una città allo sbando alla Vigilia, “sono stati favoriti dalla contestuale proliferazione di numerose forme di trattenimento con l’impiego dei cosiddetti ‘dj set’ e, in alcuni casi con l’allestimento di veri e propri palchi, in mancanza, stante l’assenza di un soggetto organizzatore, delle misure minime di sicurezza, nonché dalla vendita indiscriminata per asporto nell’immediatezza di tali luoghi di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore”.

Sempre sulla scorta di quanto dettagliato dalla Polizia Locale, è stato stilato un elenco di strade, dov’è prevista una maggiore affluenza di persone, stando a quanto osservato negli anni precedenti. Non c’è solo il centro, ma anche la zona del Tribunale, via Mandara, via De Petra e limitrofe, piazza Padre Pio, i parchi compresi i Campi Diomedei, e altre vie (dettagliate più avanti) dove insistono attività di maggior richiamo.

Si prevede “un’affluenza massiva con affollamento tendente alla saturazione delle aree interessate, non predeterminabile e assimilabile ad una folla incontrollabile, in presenza del consumo indiscriminato di bevande alcoliche e della diffusione di musica ad alto volume”.

La nuova Amministrazione prova, dunque, a impartire una serie di divieti, per certi versi dal sapore draconiano, e a rendere la Vigilia di Natale e San Silvestro più sobri. Almeno cinque locali, comunque, è il caso di evidenziarlo, avrebbero presentato istanza per eventi e sarebbero stati accolti dal Comune.

L’intento è “assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani”. Per le festività natalizie e di fine anno, il Comune preferisce favorire le occasioni di incontro “in un clima festoso e sereno nel pieno rispetto delle regole del vivere civile”.

Nelle strade indicate nell’ordinanza, dalle 10 a mezzanotte del 24 dicembre, e nella stessa fascia oraria il 31 dicembre, sarà vietata la vendita anche mediante distributori automatici, la somministrazione e il consumo all’aperto di bevande in vetro, latta e, comunque, con capacità superiore a 50 ml. Tutte le bevande, si precisa, devono essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale compostabile.

Nessun divieto, invece, per la somministrazione e la conseguente consumazione all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente, al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine.

È vietata la vendita per asporto e il consumo all’aperto, in qualsiasi contenitore, di bevande alcoliche. Vietato anche l’allestimento e lo svolgimento all’aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i cosiddetti Dj set, ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici, Infine, vietato l’utilizzo di petardi, anche di libera vendita, e spray urticanti. Gli esercenti sono chiamati a esporre l’ordinanza.

Queste le vie, relative traverse, piazze, aree della città interessate: via Dante Alighieri; corso Cairoli; Largo degli Scopari; vicolo Di Leva; via Martire; via Duomo; piazza Del Lago; piazza Pericle Felici; piazza De Sanctis; piazza Mercato; piazza Martiri Triestini; piazza Cesare Battisti; vicolo Arco Contini, vicolo Teatro, piazza Purgatorio, vicolo Arco Contini, via Oberdan; piazza XX Settembre (fatte salve le specifiche disposizioni relative alla manifestazione del 31 dicembre organizzata dal Comune); corso Cairoli; piazza Marconi; vicolo De Rosa, corso Garibaldi; via Torelli; via Conte Appiano, via della Repubblica, via S. Altamura, via Lanza; piazza Giordano; corso Vittorio Emanuele II; vico Ciancarella; piazza Federico II; via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe; piazza Cavour; villa Comunale; piazza Italia; piazza Goeppingen,; Quartiere Ferrovia (viale XXIV Maggio, via Podgora, via Isonzo, via Monte Sabotino, via Montegrappa, via Monfalcone, via Monte San Michele, via Bainsizza, via Fiume, via Piave, via Trento, via Pola, via Trieste, via Gorizia, via Zara), corso Giannone, via Matteotti, corso Roma, via Natola, via Telesforo, via Nedo Nadi, via Mandara, via De Petra, via G. Gentile, via D’Addedda, via Gramsci, via Rovelli, viale Pinto, viale Michelangelo, piazza Padre Pio, piazza De Gasperi, viale Fortore, corso del Mezzogiorno, viale Di Vittorio, via Bari; parco San Felice; parco Campi Diomedei; parco 'Pantanella'.

Le multe vanno dai 25 ai 500 euro, e in più gli esercenti che non rispettano l’ordinanza possono incorrere nell’art. 650 del codice penale.

Dalle 10 alle 20 del 24 dicembre, inoltre, sarà istituite aree pedonali temporanee in via Diomede; corso Cairoli da via Diomede a piazza XX Settembre; piazza Marconi; via Dante Alighieri; Largo degli Scopari; piazza XX Settembre; corso Garibaldi da via Polare a corso Vittorio Emanuele II; corso Vittorio Emanuele II, e piazze adiacenti, da corso Garibaldi a via Arpi; piazza Mercato.