Frana sulla strada provinciale Deliceto-Accadia: scatta l’ordinanza di chiusura al traffico

È stata firmata oggi l’ordinanza di chiusura al traffico della Sp136 dir, ex 91 ter, Deliceto-Accadia, dal km 19 al km 21, in corrispondenza della frana che si incontra subito dopo la cappella di San Gerardo.

I tecnici della Provincia, a seguito di un sopralluogo, hanno accertato “l’accentuarsi di deformazioni del piano viabile, già oggetto di monitoraggio”. In considerazione del pericolo per la pubblica incolumità, il dirigente del Settore Viabilità, l’architetto Angelo Iannotta, ha disposto la chiusura del tratto, “nelle more di effettuare un intervento di mitigazione del dissesto in atto”.

Cambia il percorso degli autobus del trasporto pubblico locale. La difficile percorribilità della strada era stata segnalata già ieri dal sindaco di Deliceto Pasquale Bizzarro. È una frana con cui i cittadini fanno i conti ormai da decenni e ora sperano in un intervento risolutivo.

Le condizioni del manto stradale, già disastrate, sono peggiorate a fine gennaio, dopo ulteriori smottamenti causa maltempo. Già allora la Provincia aveva preso provvedimenti e aveva disposto la chiusura parziale al traffico veicolare con senso unico alternato e limite di velocità a 10 chilometri orari.