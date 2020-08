Allerta meteo 'gialla' per Foggia. Sindaco chiude cimitero, villa e parchi gioco: "Rischio caduta alberi"

Cimitero comunale, villa comunale e parchi gioco comunali recintati chiusi dalle 8 di questa mattina, per le successive 24 ore, a Foggia.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 67 del 31.08.2020 del sindaco Franco Landella, recependo l’allerta meteo della Protezione Civile Regionale che prevede precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con allerta 'gialla' avente validità dalle 8 del 31.08.2020 e per le successive 12 ore, nella zona 'Puglia B' nella quale ricade il territorio del Comune di Foggia.

Da qui l’ordinanza del sindaco Landella: "Considerato che le piante ad alto fusto potrebbero essere sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interesseranno il territorio comunale; considerato altresì che, per quanto sopra ed in previsione delle condizioni atmosferiche avverse innanzi descritte, non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione alla possibile caduta di alberature ad alto fusto", si legge nella stessa ordinanza con cui si raccomanda la "popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni alto luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto".