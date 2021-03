Emiliano annuncia ordinanza anti-covid in Puglia: in arrivo misure stringenti, "crescita epidemia vorticosa"

A Radio Radicale Michele Emiliano ha annunciato che sta preparerando una ordinanza con una serie di misure restrittive temporanee in attesa del provvedimento del ministro della Salute Roberto Speranza, al quale ha inviato una nota nella quale il governatore della Puglia spiega che probabilmente la terza ondata è arrivata anche in Puglia e preannuncia il superamento di tutti i parametri, "soprattutto nelle province di Bari e Taranto, ma anche a Foggia e Lecce" ha puntualizzato.

Intervenuto in collegamento video durante la presentazione del libro di Giovanni Lamberti tenutasi nella sala 'Caduti di Nassirya' del Senato, il Governatore ha anche annunciato il passaggio della Puglia in zona arancione, e di alcune aree in zona rossa. La situazione più critica, come evidenziano anche i dati degli ultimi giorni, è nelle province di Bari e Taranto: "Abbiamo superato i parametri che consentono la chiusura totale delle scuole, con il passaggio alla didattica digitale integrata dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori", ha aggiunto Emiliano.

In Capitanata oggi si sono registrati appena 45 casi a fronte dei 700 positivi del Barese. "La crescita dell'epidemia è vorticosa, velocissima, mai vista una cosa del genere. Quindi credo che ci siano le premesse per l'adozione di misure più stringenti e un passaggio di zona di rischio"